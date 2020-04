Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus

"Velmi mě znepokojuje, co se děje v Maďarsku a že by se tento přístup mohl rozšířit někam dál," řekla Albrightová. Podle ní se nesmí zapomínat na význam demokracie a je nutné udělat vše proto, aby byla zachována. "To, co jsme získali v roce 1989, si zaslouží ochranu," řekla.

Podle ní představují riziko lidé, kteří se sami považují za geniální a podléhají představě, že vše vyřeší sami, bez diskusí s parlamenty a s občanskou společností. Podle ní je pro řešení krize kolem epidemie nutná spolupráce veřejného i soukromého sektoru a občanské společnosti.

Na globální úrovni je podle Albrightové třeba pro poražení epidemie koronaviru lepší mezinárodní spolupráce. "Musíme si uvědomit, že tato nákaza se dokáže šířit celým světem, proto musíme přijít s nějakým řešením, které dokáže pomáhat všem. Když nákaza propukne v jedné části světa, přenese se dál," řekla.

Důležité podle ní je, aby se svět zasadil o řešení nákazy i v afrických a jiných rozvojových zemí. Uvítala přitom iniciativu skupiny G20, která nabídla rozvojovým státům finanční pomoc, aby situaci zvládly.

Na Anti-panic Conference také řada zástupců firem z různých oborů upozornila, že současná krize je i příležitostí na provedení změn v podnikání. "Je to příležitost na změny, které by normálně trvaly mnohem déle," uvedl například generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

Například se podle něj bance podařilo během týdne zavést do zpracovávání procesu odkladu splátek robota. "Normálně by to trvalo půl roku nebo déle. A 20 procent žádostí z tisíců denně již procesuje robot," dodal.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara současná krize také zlepší ve společnosti pověst byznysu. "To, co předvádí je obdivuhodná věc. Hned po vypuknutí krize začaly chodit desítky nabídek českých firem, které chtěly reagovat na to, že stát nestíhá. Jsem rád, že v tuto chvíli, co spolu mluvíme, vláda schválila první strategické nákupy od českých firem. A máme co nabídnout," uvedl.

Zároveň podle něj současná krize urychlí modernizaci průmyslu, v podobě automatizace, robotizace, využívaní vzdáleného přístupu nebo virtuální reality. "Český průmysl je poměrně konzervativní. Tato krize tento nutný pozitivní proces urychlí," uvedl.