Alkohol je zabiják. Jak epidemii zastavit? Státy WHO zahájily konzultace v Praze

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropské země zapojené do Světové zdravotnické organizace (WHO) dnes a v úterý jednají v Praze o škodlivosti alkoholu. Jde o první konzultaci těchto 35 zemí. V důsledku užívání alkoholu zemřelo v roce 2016 na celém světě více než tři miliony lidí, jeden milion v evropském regionu WHO.