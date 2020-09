Ambasáda USA apeluje na Američany v Česku, aby volili prezidenta

Americké prezidentské volby se uskuteční 3. listopadu. Funkci v nich bude obhajovat nynější republikánský prezident Donald Trump, jeho vyzyvatelem za demokraty je bývalý viceprezident Joe Biden.

Message for U.S. Citizens – Don’t Let the Elections Pass You By!👉https://t.co/KtgsfccjJs pic.twitter.com/dvYA0O9bKp