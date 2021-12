Analytici očekávají další nárůst sazeb v únoru, sazba bude začínat čtyřkou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Další nárůst úrokových sazeb České národní banky přijde v únoru, kdy by základní sazba měla začínat čtyřkou. Zvyšování by mělo ve druhém čtvrtletí pomalu končit. Vyplývá to z odhadů analytiků. Bankovní rada ČNB dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Důvodem růstu sazeb je rostoucí inflace. Základní úroková sazba je nejvyšší od roku 2008.