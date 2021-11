Asistent Slavie odmítá rasistický výrok na Mosquerovu adresu. Jsem připraven se bránit i soudně, tvrdí Řehák

Dušuje se, že plzeňského hráče Jhona Mosqueru, který byl po druhé žluté kartě v závěru zápasu vyloučen, nikdy neoznačil slovem „monkey“ (opice), ale ani žádným jiným výrazem, který by mohl vyvolat jakýkoli rasistický dojem či by měl jakýkoli rasistický podtext. Asistent trenéra fotbalové Slavie Pavel Řehák se odvolává i na svá dřívější zahraniční angažmá, během nichž poznal řadu kultur. „V průběhu hráčské kariéry jsem působil několik let v zahraničí, mezi hráči a trenéry jiných národností a různých kultur mám mnoho celoživotních přátel, nejsem rasista a rasismus odsuzuji,“ prohlašuje.

Bývalý záložník a útočník sešívaných obvinil Jhona Mosqueru z nepravdy. „Pokud Jhon Mosquera tvrdí ve svém příspěvku na Instagramu, který stáhl několik minut po jeho zveřejnění, že jsem ho označil slovem „monkey“, tak bohužel lže.“ Řehák je přesvědčený, že kdyby se dopustil rasistické nadávky, zachytily by jeho výrok zvukové mikrofony. „Neudělal jsem to, a protože jsem se k němu v průběhu zápasu nikdy nepřiblížil na bližší vzdálenost než cca 15 metrů, pak pokud bych to skutečně udělal, tak by takovýto můj výraz nejen zachytily kamery nebo ruchové mikrofony, ale velmi dobře by jej také museli slyšet mí kolegové na lavičce a v mém bezprostředním okolí,“ zveřejňuje na klubovém webu slavia.cz.

Řehák je odhodlaný celou kauzu řešit soudní cestou. „Pokud by Jhon Mosquera či kdokoli jiný i po opadnutí vášní po zápase Slavia – Plzeň nadále tvrdil, že jsem se dopustil vůči němu či komukoli jinému jakéhokoli rasistického výroku, budu se proti takovémuto tvrzení, které poškozuje mne i mou rodinu, bránit soudně.“

Současný lídr fotbalové tabulky odmítá incident tolerovat. FC Viktoria Plzeň podle vyjádření na svém klubovém webu porážku v poměru 0:2 přijala, ale proti takovému chování se ostře vymezuje a žádá o vyšetření. Kauzu nehodlá tiše přejít. Západočeši věří, že Jhon Mosquera se stal terčem rasistické nadávky, která měla být slyšet ze slávistické lavičky, na níž seděl slávistický realizační tým.

„Jeden z jeho členů jej podle jeho slov dokonce urazil rasisticky, na což Mosquera upozornil bezprostředně po zápase v útrobách stadionu a následně i na sociálních sítích. Viktoria Plzeň stojí pevně za svým hráčem, kterému plně důvěřujeme a má naši maximální podporu. Žádáme tedy domácí klub o důkladné prošetření celého incidentu a případně i tvrdý postih konkrétního viníka.“ Kolumbijec na Instagram napsal: „Tenhle hloupý člověk mi řekl opice. Doufám, že ho nepotkám samotného na ulici, protože bych mu rozbil obličej.“ Svůj příspěvek, na němž fotku s Řehákem zakroužkoval, na sociální síti poté smazal.“

Zápas ovlivnily emoce, které hosté nezvládli, a tak rozhodčí Franěk vyloučil Plzni celkem tři hráče, proto střetnutí tým dohrával v osmi lidech. Červené karty postupně viděli Radim Řezník, Luděk Pernica a po druhém napomenutí musel pod sprchy předčasně zamířit i právě Jhon Mosquera, který v minulosti oblékal v tuzemské nejvyšší soutěži dres Bohemians Praha 1905 a Liberce.

Napjatou atmosféru už před výkopem lídra s druhým týmem tabulky vyvolal bývalý hráč Viktorie Plzně Michael Krmenčík, který nyní působí ve Slavii. Po dohrávaném utkání s Olomoucí minulou středu s fanoušky skandoval hanlivý pokřik: „Zkur… Plzeň.“ Na západě Čech přitom Krmenčík s ní slavil tři mistrovské tituly. V závěru zápasu slávistický útočník vstřelil branku, z níž měl bouřlivou radost, ačkoli platí nepsané pravidlo, že gól proti bývalému klubu se neslaví. Po skórování se Krmenčík s bývalými kolegy ještě strkal a po zápase mu trenér Plzně Michal Bílek odmítl podat ruku. Jeho chování na Instagramu odsoudil i bývalý hráč Viktorie David Limberský, legenda týmu. „Krmenčík je největší ostuda, co kdy v Plzni byla,“ napsal Limberský.

Úřadující mistr se nepotýká z nařčení ohledně rasismu poprvé. V březnovém odvetném osmifinálovém utkání Evropské ligy proti skotským Rangers FC měl stoper Ondřej Kúdela nevhodně reagovat na barvu pleti Glena Kamary, za což od UEFA vyfasoval desetizápasový distanc.