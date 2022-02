Asociace horských středisek vítá zrušení opatření, dorazí víc lidí

"Pro nás je to jednoznačně pozitivní, považujeme to za rozumné řešení. Byť velká část lidí se s opatřeními dokázala srovnat, tak návštěvnost je někde až o 30 procent nižší. Odrazovalo to i polskou a německou klientelu," řekl dnes ČTK Knot.

Podle něj asociace začne o změnách co nejdříve informovat. "Od příštího týdne to začneme propagovat nejen směrem k českým občanům, ale i směrem k Polsku a Německu. Myslím, že reakce návštěvníků bude rychlá. Neočkovaní, kteří se báli přijet na hory vzhledem k tomu, že nechtěli porušovat opatření, si to s velkou pravděpodobností určitě víkend po 9. únoru nenechají ujít," řekl ČTK Knot.

Lyžařská střediska v ČR hlásí po sněžení v minulých dnech nejlepší podmínky zimní sezony. V pondělí 7. února začínají jarní prázdniny a už v pátek 4. února mají školy pololetní prázdniny. "Vzhledem k tomu, že začínají jarní prázdniny, je to pro nás dobrý zpráva. Očekáváme, že to bude mít pozitivní dopad na návštěvnost areálů," řekl ČTK Knot.

Vláda k příští středě zruší povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném covidu-19 pro využívání služeb, vstup do restaurací a na kulturní, sportovní a další akce. Ve středu večer to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Nejvyšší správní soud zrušil ve středu v aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. Podle premiéra kabinet nerozhodl pod tlakem soudního verdiktu, ale na základě doporučení odborníků.

Podnikání v turistickém ruchu výrazně poznamenala v minulé zimní sezoně omezení v souvislosti s šířením koronavirové infekce. Kvůli vládním opatřením zůstaly hotely, lyžařská střediska a další služby v zemi většinu uplynulé zimní sezony zavřené.