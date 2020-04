Asociace: Nákaza COVID-19 se potvrdila u 63 klientů domovů pro seniory

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví by domovy měly vyčlenit desetinu lůžek pro své obyvatele s nákazou či v karanténě. Oddělit by pro ně měly i další prostory. Asociace upozorňovala na to, že to v řadě zařízení není možné. Zdravotnický resort o víkendu rozhodl o tom, že se pro nakažené klienty vyhradí 329 lůžek v pražských nemocnicích na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň a v Těchoníně. Další prostory by měly připravit kraje.

Asociace dosud zaznamenala 63 klientů a čtyři desítky pracovníků s nákazou v šesti domovech. Do poloviny z těchto zařízení se infekce dostala při návratu seniora z nemocnice. Podle nového nařízení by se lidé, kteří se do domovů nově stěhují a kteří se vracejí z nemocnic, měli nyní testovat. Horecký uvedl, že přesný postup ale dosud jasný není.

Podle aktuálního průzkumu, do kterého se od pondělního do dnešního rána zapojilo 278 zařízení z celé země, pět procent poskytovatelů vůbec nemá roušky a respirátory. Další čtvrtině nevydrží pak ani týden. Zásobu na víc než dva týdny má 30 procent zařízení.

Tři pětiny domovů nemají vůbec ochranné brýle. Necelá pětina je má ani ne na týden. Přes dva týdny se bez další dodávky obejde každé osmé zařízení. Dvě třetiny poskytovatelů uvedly, že nemají žádný ochranný oblek. Čtvrtině vydrží méně než týden. Řadě zařízení začíná také docházet dezinfekce.

Podle nařízení z minulého týdne má personál pravidelně klientům také měřit teplotu. Celkem 47 procent poskytovatelů nemá bezdotykové teploměry.

APSS i zdravotnické odbory už začátkem března žádaly pro pracovníky sociálních služeb o ochranné pomůcky. Upozorňovaly na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh. Ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že nejdřív je potřeba zásobit zdravotníky. Kraje si pak také stěžovaly na to, že dostaly k rozdělení výrazně méně ochranných prostředků, než očekávaly.

Podle průzkumu z poloviny minulého týdne, do něhož se zapojilo 347 zařízení, chyběly respirátory nejvyšší třídy v 90 procentech zařízení. Slabší respirátory a roušky neměl každý dvanáctý domov. Sedm z deseti poskytovatelů nemělo k dispozici žádný jednorázový ochranný oblek. Dvě třetiny si stěžovaly na to, že nemají žádné ochranné brýle.

Někteří členové vlády krátce po zveřejnění výsledků průzkumu oznámili, že do sociálních služeb míří 200.000 respirátorů. O víkendu uvedli, že se rozváží půl milionu pomůcek. Podle Horeckého sociální služby dostaly ale jen malou část.