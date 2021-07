Babiš v Moravské Nové Vsi poničené bouřkou ocenil, kolik lidé udělali práce

"Udělal se obrovský kus práce, je to vidět, postupuje to skvěle. Je důležité, aby lidé dostali tu pomoc rychle, aby byl dostatek materiálu, řemeslníků. To nasazení lidí je obrovské, solidarita je obrovská, jsem z toho nadšený. Při tom neštěstí, co se stalo, tak lidi se zatli a makaj na tom," řekl Babiš.

Bouřky minulý týden zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Poničily 1200 domů a vyžádaly si šest životů a desítky zraněných. Škody jsou v miliardách.

Premiér do postižených obcí dnes zavítal spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) . Ráno si prohlédli bouří poničenou železniční stanici v Lužicích, kde jsou škody několik desítek milionů korun. Pokračují přes Moravskou Novou Ves do Mikulčic a Hodonína.

V místech postižených místech se seznámili například se škodami na železnici či v energetice. V Mikulčicích jednali s několika vinaři, které nasměrovali, na které instituce se mohou obrátit o pomoc, kde uplatnit jaké žádosti a kolik peněz odkud mohou získat. V Mikulčicích se Babiš setkal i s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL).

"Od státu očekáváme hlavně finanční podporu, ty ostatní úkony, které byly potřeba udělat, už jsou v běhu, takže se bavíme hlavně o té finanční podpoře," uvedl Grolich. Uvedl, že se potýkají s tím, že jen škody na majetku Jihomoravského kraje jsou kolem půl miliardy korun a že pojištění bylo nastavené na vichřici. "To je největší téma s pojišťovnami. Byli jsme pojištěni na to, že nám střechu vezme vichřice a za pojištění postavíme novou střechu, ale ne, že nám statiku budovy a celou tu budovu poničí tornádo. Jsme rádi, že pojišťovny škody uznávají, ale je problém s tou výší pojistného plnění," uvedl Grolich.

Babiš spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) minulý pátek prošel i obec Hrušky, kterou také z velké části zdevastovala bouřka. Podíval se i do zničených domů. Babiš tehdy uvedl, že mu obec připomněla vesnici Troubky zničenou povodněmi v roce 1997.