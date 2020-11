Bál jsem se, že k otevření dojde později. Obchodníci mohou před Vánocemi odmazat ztráty, říká Prouza pro EZ

Dopředu byl smířen s tím, že vláda ještě nechá obchody i restaurace několik dní bez života, neboť koronavirová situace stále ještě není ideální. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza totiž vycházel z chování kabinetu, které naznačovalo, že v pondělí se byznys ještě nerozjede. „Musím říci, že podle toho, jak vláda v posledních dnech komunikovala, jsme nečekali, že by k rozvolnění v pondělí došlo. Bylo vidět, že kabinet bral takzvaně zpátečku. Spíše jsme se báli, aby nedošlo k odložení rozvolnění o celý týden. Čtvrtek, kdy dojde k obnovení, proto považuji za určitý kompromis, se kterým se naučíme žít.“

Viceprezident Hospodářské komory vítá, že se podnikatelé alespoň částečně mohou ze současné krize dostat tím, když budou moci otevřít před Vánocemi, které jsou vždy na tržby bohaté. „Je to dobře, ale z našeho pohledu k oživení dochází pozdě. Užil bych takové hezké české rčení, které říká: Lepší než drátem do oka. Nenapadá mě nyní zdvořilejší ekvivalent. Ale když už tak vláda bohužel učinila až nyní, tak tři adventní víkendy ze čtyř alespoň částečně pomohou některé ztráty odmazat, i když pochopitelně ne všechny,“ uvědomuje si.

Bývalý náměstek ministra financí z let 2004 až 2006 je ale přesvědčený, že malé obchody neměly být nikdy zavřené. „Protože nebyly zdrojem nákazy, stejně jako například restaurace na rozdíl od barů.“ Prouza však pro EuroZprávy.cz opakuje, že za nedělní verdikt je rád. „Čekali jsme, že vývoj ohledně rozvolňování může být výrazně horší. Ale zároveň musím říci, že situace mohla být už řadu měsíců lepší. Ale jak říkám, také jsme se báli, že k otevření může dojít až příští pondělí,“ přiznává.

Exstátní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády České republiky v letech 2014 až 2017 predikuje, že větší problém s návratem hostů bude u restaurací. U nich předopovídá pomalejší i složitější rozjezd. „A proto si myslím, že nynějším velkým úkolem vlády na další dva tři týdny by mělo být dořešit systém kompenzací, protože v současné chvíli je strašně nefér, že někdo je dostává a jiný nikoli. A to si myslím, že je teď potřeba dotáhnout do konce.“

Expert pro oblast finančních služeb nemá obavy, že dojde k zhoršení nákazy lidí, když se nyní všichni vrhnou do obchodů. Ve čtvrtek totiž budou zbývat přesně tři neděle do Štědrého dne. „Myslím si, že lidé už jsou rozumní, v posledních týdnech je vidět, že Češi výrazně změnili své chování.“

Podle bývalého člena ČSSD například v potravinových řetězcích klesla frekvence nákupů o třetinu. „Lidé začali do obchodů chodit jen dvakrát v týdnu místo standardní návštěvnosti, která byla třikrát za týden. Nečekám tedy, že by došlo k nějakému masivnímu náporu hned první den.“ Ekonom se proto domnívá, že zmíněná disciplína v souvislosti s koronavirem hodně pomůže. „Naučili se chovat rozumně a pochopili, že si mají dávat pozor. A právě tím, že se už stihne i druhý adventní víkend, tak se naskýtá šance, jak vše racionálně rozložit,“ konstatuje Tomáš Prouza.