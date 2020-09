Běloruský vůz jel do Bojkovic pro hliníkovou pastu, uvedla firma

Nepotvrdily se tak ranní informace některých novinářů, podle nichž mohl vůz vyzvedávat zbrojní materiál v sousedním podniku Zeveta Ammunition. Zástupci Zevety dnes na dotaz ČTK uvedli, že kamion v areálu podniku nebyl. Už dříve odmítli, že při zásahu běloruské policie proti demonstrantům mohly být použity zásahové výbušky, které vyrábí.

Podle Pavlíkové obchoduje Albo Schlenk s Běloruskem i Ruskem. "Tohle bylo zboží pro ruského zákazníka, který využívá běloruského přepravce. Kamion přijel včera (ve středu) odpoledne, stál na našem parkovišti celou noc a dnes ráno jsme ho naložili a poslali na celnici. Převáží hliníkovou pastu, která se přidává se do malty při výrobě pórobetonových tvárnic," řekla Pavlíková.

Informace o pohybu běloruského kamionu v průmyslovém areálu v Bojkovicích se objevily i s fotografiemi na twitteru. Kromě firem ze skupiny Zeveta v něm však sídlí právě Albo Schlenk a firma Moravia Cans vyrábějící aerosolové nádobky z hliníku. "Do našeho areálu žádný běloruský kamion nevjel. Z fotek zveřejněných na internetu je zjevné, že kamion přejel most a směřoval do sousedních areálů jiných společností. Zveřejněné informace o údajném vjezdu běloruského kamiónu jsou tak zcela lživé. Naše společnost opakovaně deklaruje, že dodržuje platné předpisy jak vnitrostátní, tak mezinárodní. Z tohoto pohledu zváží další právní kroky na ochranu dobrého jména," uvedli zástupci Zevety v prohlášení, které dnes zaslali ČTK.

"Fotky jsou zkombinované tak, že kamion jel kolem vrátnice Zevety, protože máme společný příjezd. Vyfocený je ale za mostem na našem pozemku. Stříbrná hala vyfocená za kamionem je Moravie," uvedla Pavlíková.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes na twitteru napsal, že celou záležitost prověřily obě civilní služby a policie. Uvedl, že podle ředitele Bezpečnostní informační služby zmiňované vozidlo do areálu firmy Zeveta nevjelo a nakládalo materiál v jiné místní firmě.

Celou záležitost prověřily obě civilní služby a @PolicieCZ . Podle sdělení ředitele @biscz zmiňované vozidlo do areálu fy. Zeveta nevjelo, nakládalo materiál v jiné místní firmě. https://t.co/RH39kiaUSq — Jan Hamáček (@jhamacek) September 17, 2020

Už dříve Zeveta odmítla, že při povolebním zásahu běloruské policie proti demonstrantům mohly být použity zásahové výbušky, které vyrábí. Možné užití českých zábleskových granátů naznačily informace a snímky na internetu. "Nejsme jediní výrobci zásahových výbušek a zaslané fotografie navíc vypadají jako evidentní přelep nespecifikovatelné věci. Proto odmítáme spekulace o původu zobrazené věci a případné zapojení do šíření či vytváření hybridních hrozeb a dezinformací," uvedla v srpnu firma.

Management podniku tehdy také napsal, že firma žádný svůj výrobek neexportuje bez licence udělené ministerstvem průmyslu a obchodu. "Nadto naše společnost do Běloruska neuskutečnila nikdy žádný vývoz vojenského materiálu," uvedlo vedení firmy.

Zákaz vývozu zbraní nebo vybavení do Běloruska, které by mohlo být použito k represím, přijala Evropská unie v roce 2011 kvůli porušování lidských práv. Od té doby jej každoročně prodlužuje. Běloruská policie zřejmě použila granáty při zásahu proti demonstrantům nespokojeným s oznámením opětného vítězství Alexandra Lukašenka v prezidentských volbách.