Bělorusové čekají ve frontě v Praze na možnost volit, odpůrci Lukašenka vyvěsili transparent

Hlasování provázel poklidný protest odpůrců prezidenta Alexandra Lukašenka, kteří naproti ambasádě vyvěsili transparent odsuzující možné falšování výsledků. Situaci před velvyslanectvím sledovala policie, žádné konflikty ale nenastaly.

Běloruští občané v Česku mohli hlasovat v předběžném termínu od úterý do soboty, krajanské sdružení Bělorusové v ČR je však od toho odrazovalo, protože podle něj bývají předběžně odevzdané hlasy nejčastěji předmětem manipulace. Kryścina Šyjanoková z organizace Bělorusové v ČR řekla ČTK, že možnost hlasování předem využilo 198 lidí.

Dnes je ambasáda pro hlasování otevřena od 08:00 do 20:00. Už hodinu po otevření hlasovacích místností se ale vytvořila před velvyslanectvím dlouhá fronta, která postupovala velmi pomalu. Podle Šyjanokové se vzhledem k rychlosti hlasování dá očekávat, že volit stihne během dneška jen málo přes 200 lidí. Voliči přesto zůstávali dopoledne v klidu, mnozí si ale vytvářeli improvizované vějíře z kartonu, kterými se snažili ochlazovat.

Ambasáda kvůli koronaviru zavedla zpřísněná hygienická opatření, kvůli nimž je vstup do budovy možný jen v rouškách a s rukavicemi, voliči také musí mít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacích lístků. Zároveň platí zákaz vnášení jakýchkoli elektronických zařízení do budovy, důvody tohoto opatření velvyslanectví nezveřejnilo. Podle Šyjanokové je ale jeho cílem znemožnit kontrolu výsledků hlasování pomocí elektronické platformy Golos, kterou vytvořila opozice kvůli obavě z falšování voleb.

In #Belarus, the Central Election Commission claimed that the turnout in the 5 days of early voting in the presidential #election had reached 41.7%. This is much higher than in 2010 and 2015 elections, and suggests large-scale electoral rigging. pic.twitter.com/YmE1zlZOo1