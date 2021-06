Bez proudu je na jižní Moravě 32 tisíc míst, stojí 14 železničních tratí

Elektřinu nemá také 15.000 míst ve Zlínském kraji a 2000 na Vysočině v okolí Pelhřimova. Společnost ČEZ eviduje 6000 míst bez dodávek elektřiny, zejména na Frýdecko-Místecku, uvedla mluvčí Soňa Holingerová.

"V souvislosti s bouří evidujeme pád několika podpěrných bodů na lince vedení velmi vysokého napětí 110kV mezi Břeclaví a Hodonínem poblíž dálnice D2 a omezené dodávky elektrické energie do rozvoden Tvrdonice, Břeclav-dráhy a Pánov," uvedl Šperňák. Pracovníci firmy v terénu zjišťují rozsah škod a snaží se o obnovení dodávek co nejdříve.

Společnost ČEZ do večera obnovila všechny dodávky do míst, kde škody způsobila noční bouře ze středy na dnešek. Po dnešní večerní bouři jí ale přibyla další místa bez dodávek. Na Frýdecko-Místecku jde o 3500 míst, na Rakovnicku 1200, další místa jsou na Lounsku a Kladensku. Společnost bude v noci pracovat na obnovení dodávek, ale pouze na místech, kde to nebude pro pracovníky nebezpečné.

Kvůli bouřím stojí nyní 14 železničních tratí, na D2 vyrazily týmy ŘSD

Kvůli bouřím nyní stojí 14 železničních tratí. Nejdůležitější přenosové soustavy se počasí nedotklo, na dálnici D2 vyrazil pohotovostní tým Ředitelství silnic a dálnic, řekl ČTK vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) k živelnímu neštěstí, které dnes večer zasáhlo Moravu.

"Všechny pohotovostní týmy z oblastní správy Brno se přemisťují, zjišťují rozsah škod a začínají všechno odklízet," uvedl Havlíček k situaci na železnici. O škodách ho průběžně informují šéfové dopravy, ale také energetické přenosové soustavy a společnosti ČEZ. "Ohledně přenosové soustavy probíhá komunikace mezi Českou republikou a Slovenskem. Naštěstí té úplně nejhlavnější přenosové soustavy se to nedotklo," uvedl s tím, že na sčítání škod je moc brzo. Za nejdůležitější nyní považuje, aby se zprovoznily všechny tratě.

Na Hodonínsko, kde několik obcí zasáhlo tornádo, míří podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) všechny jednotky integrovaného záchranného systému včetně záchranných útvarů a USAR týmů, které vyhledávají lidi pod sutinami. Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru uvedl, že se nemůže kvůli počasí vrátit z Bruselu do ČR. O pomoc postiženým oblastem požádal vicepremiérku Alenu Schillerovou (za ANO).