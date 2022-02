Bez proudu jsou po vichřici stále tisíce domácností

Vítr ve čtvrtek přes den připravil o dodávky proudu v jeden okamžik přes 300.000 odběratelů. Větrná bude v Česku také dnešní noc a sobota. Vítr už by ale podle meteorologů neměl mít takovou sílu jako ve čtvrtek.

Společnost ČEZ Distribuce měla dnes kolem 07:00 bez dodávek proudu 8000 odběratelů a opraváři řešili šest desítek poruch na vedení vysokého napětí. "V Karlovarském kraji zbývá připojit 2000 domácností, v kraji Pardubickém i Středočeském po tisícovce. V dalších krajích pak již jen stovky domácností," uvedla mluvčí firmy Soňa Holingerová.

Na odstranění následků vichřice se podílelo na šest stovek energetiků společnosti ČEZ i dalších subdodavatelských firem. "Předpoklad obnovení dodávek je během dopoledních hodin," dodala Holingerová.

Distributor EG.D ze skupiny E.ON v noci na dnešek evidoval 3900 odběrných míst bez proudu a 27 poruch na linkách vysokého napětí, řekl ČTK mluvčí společnosti Roman Šperňák. Problémy podle něj přetrvávají mimo jiné na Jindřichohradecku, Žďársku, Blanensku a Boskovicku.

Také společnost EG.D ujišťuje zákazníky, že na odstranění poruch její technici pracují. Tam, kde firma předpokládala, že se do dnešního rána nepodaří dodávku proudu obnovit, informovala obyvatele prostřednictvím starostů a samospráv, dodal Šperňák.

Silný vítr hrozí na většině území podle meteorologů také od dnešního do sobotního večera. "Ve srovnání se čtvrtkem by měl být vítr o něco slabší," uvedl dnes ráno na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tlaková níže Eunice podle jeho odhadu přinese do nížin nárazy větru o rychlosti 50 až 90 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině.