Bezdomovci by neměli být trestáni za porušení zákazu vycházení

"Při zjištěné přítomnosti osoby bez domova na veřejně přístupných místech, zejména v době trvání zákazu či omezení volného pohybu osob (například noční veřejný dopravní prostředek, nádraží, náměstí a podobně) by měl být aplikován sociální a nikoli represivní přístup," uvedl podle AS mimo jiné Šubrt. Policisté by tak měli bezdomovce informovat o možnostech ubytování a doporučit mu přespání v těchto objektech.

Šubrt ale upozorňuje, že pobyt bezdomovce například v azylovém zařízení nelze žádným způsobem vynucovat. "Odbor bezpečnostní politiky v těchto případech doporučuje využívat spolupráce s fyzickými a právnickými osobami vykonávajícími činnosti v oblasti pomoci a podpory osobám v nepříznivé situaci. Půjde zejména o sociální pracovníky dané obce či poskytovatele sociálních služeb," doplnil Šubrt. Vyjádření odboru bylo podle AS zasláno státní i městské policii.

Podle národního ředitele sociálních služeb Armády spásy Jana Františka Krupy žije v Česku několik desítek tisíc lidí bez domova. Proto se s žádostí o stanovisko obrátil na ministerstvo vnitra a ministerstvo práce a sociálních věcí. "Obával jsem se toho, aby ve snaze uplatňovat v praxi nové nařízení vlády nebyli nově stíháni či sankcionováni lidé, kteří jsou již tak životem těžce zkoušeni, lidé, kteří dnes žijí na okraji společnosti," uvedl Krupa.

Krupa upozornil, že se vzhledem k počasí a i aktuální situaci začínají ubytovací kapacity AS plnit. "Kapacita v našich noclehárnách bohužel není nekonečná. Je potřeba, aby pomoc nabídla města, která jako jediná mají k dispozici volné objekty," dodal Krupa.

Od 21:00 do 05:00 jsou podle vládního opatření platného od středy 28. října do konce nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru povoleny jen cesty za prací, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku nebo venčení psa do půl kilometru od bydliště. Lidé musejí případně prokázat, proč z domova vyrazili.