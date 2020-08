Požární pravidla se u panelových domů liší. Čtyři faktory jsou rozhodující

V souvislosti s bezpečností domů je nutné brát v potaz čtyři oblasti - volná příjezdová cesta a prostor pro hasiče, správné vstupní dveře, volná úniková cesta a funkčnost technologií a vybavení.

V případě vchodových dveří hraje významnou roli takzvaná objektová bezpečnost, tedy zamezení neoprávněnému vstupu. Ani ta by ale neměla být překážkou bezpečného úniku, když hoří. Cesta k nim by měla být bez jakýchkoli překážek a v ideálním případě by měla být i značená. Informovala o tom ČT24.

Technická a požárně bezpečnostní zařízení instalovaná v budově musejí být podrobená pravidelné revizi a udržována v provozuschopném stavu. Zároveň je ale třeba nepodceňovat další faktor, a to jak se v kritické chvíli začnou chovat lidé. Jakmile totiž v místnosti vypukne požár s tendencí se šířit, zbývá pouhých několik minut na jeho uhašení.

Nacházíme-li se přímo v bytě, v němž hoří, měli bychom se podle doporučení hasičů pokusit oheň uhasit, cítíme-li se na to. V případě neúspěchu je pak důležité rychle upozornit ostatní, odejít pryč a zavřít za sebou, aby se požár nešířil dál do domu.

Hoří-li ale na chodbě, a tudíž není možné odejít ven, je zapotřebí utěsnit dveře, aby se do bytu nedostal kouř. V bytě si pak zakrýt obličej, a to ideálně mokrou látkou, a držet se u země, kde je nejnižší teplota.

Když začne hořet v místnosti vysoké 280 centimentrů, může se teplota vzduchu u stropu vyšplhat na až 800 stupňů Celsia. V případě podlahy může být tato hodnota na úrovni 200 °C.