Biolog Flegr zveřejnil předpověď: Přes 1000 nakažených za den, přijdou drastická opatření

Jaroslav Flegr na úvod připomněl, že se průběh nastupující epidemie pokusil na základě zákonů evoluční parazitologie odhadnout její průběh. Podle svého názoru se „docela trefil“, proto nyní zveřejnil na facebooku další předpověď.

Evoluční biolog se domnívá, že po návratu lidí ze zahraničí začnou vznikat další nezávislá ohniska nákazy a objeví se tzv. přenašeči. „Doufejme, že si s těmito ohnisky epidemiologové poradí a že k nám nedorazí varianty virů vyznačující se obzvlášť vysokou smrtností,“ uvedl s dodatkem, že na „jednotkách intenzivní péče začne být opět živo“.

„Nástup dětí do škol poměrně výrazně přiživí i velkou epidemii místních, už značně ochočených variant viru. S nástupem dětí do škol se v populaci objeví něco jako velkokapacitní příčné propojky – přes děti se virus snadno rozšíří z jedné třídy naráz do mnoha rodin a odtud na mnohá pracoviště,“ konstatuje Flegr, podle kterého je třeba očekávat výrazný vzestup reprodukčního čísla.

„Jestliže nepřijmeme drastická opatření, denní přírůstky nakažených vyskočí rychle nad tisíc a tam už zůstanou,“ je přesvědčen expert, který za takové opatření rozhodně nepovažuje návrat roušek do veřejné dopravy a obchodů či distanční výuku. Nad tisícovkou se podle něj budou počty nových případů držet přinejmenším v září a říjnu.

Skokový vzestup počtu nakažených očekává biolog jen v souvislosti se začátkem školního roku, poté až bude prý spíše pozvolný. „Nakonec bude muset vláda opět s velkým skřípěním zubů šlápnout na brzdu a zavést velmi bolestivé restrikce – ostatně to samé budou dělat vlády většiny zemí,“ myslí si.

Konec epidemie podle něj nelze očekávat ani v příštím roce. Česku by se muselo podařit získat dostatečné množství vakcíny, což nevylučuje. „Vůbec bych se nedivil, kdyby se některá účinná objevila na trhu už během podzimu. Nemusíme proočkovat 60% populace, jak se odhadovalo ještě na jaře,“ napsal Flegr s tím, že bude stačit procento o dost nižší.

Zbytek předpovědi označil za věštění z křišťálové koule. Vyjádřil mimo jiné názor, že vysoké školy se vůbec neotevřou, střední školy a druhé stupně těch základních nejpozději v listopadu zavřou. „Opravdu drastická opatření nás myslím čekají už na konci roku,“ dodal Flegr.