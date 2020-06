"Obžalobě doteď nerozumím. Jsem přesvědčený, že veškeré mé konání bylo činěné s cílem napravit věci, se kterými jsem se neztotožnil jako expert. Mým cílem bylo dosáhnout stavu, aby všichni příjemci (dotací) mohli fungovat," uvedl bývalý olympijský reprezentant v rychlostní kanoistice Boháč.

"Obžalobu cítím jako velkou urážku mé dosavadní činnosti," přidal se Jansta, jenž v závěru dnešního jednacího dne rekapituloval svou činnost v oblasti sportu a zdůraznil, že nikdy nebyl profesionální funkcionář, který by bral odměny nebo provize. Jeho prioritou podle něj od počátku bylo dostat do českého sportu více peněz. "Boje o peníze byly, jsou a budou. Doufám, že ze strany (Národní sportovní) agentury dojde k jasnému nastavení dotací, které není tak složité rozdělit," řekl. Jeho výpověď bude pokračovat od pátečního rána.

Státní zástupce tvrdí, že Boháče dosadil do ministerské expertní komise Jansta přes další obžalovanou, někdejší náměstkyni Simonu Kratochvílovou. "Paní Kratochvílovou prakticky vůbec neznám, pracovně jsme si vyměnili jen tři, čtyři maily," řekl k tomu Boháč. Soudu sdělil, že o účast v komisi byl požádán v lednu 2017, ale neví přesně, kým z ministerstva.

S podklady a výpočty, které komisi předložila administrátorka dotačního programu, Boháč nesouhlasil. "Řekla mi, že to nikdy nedělala, že dělala údržbu a provoz a že to nějak nastřelila s tím, že si to tady doděláme," prohlásil sekretář.

Obžaloba ale věří, že Boháč metodiku záměrně upravil na základě Janstových pokynů, aby dosáhl toho, že komise pro ČUS schválí 60 milionů korun namísto původních 48,5 milionu. Podle státního zástupce tím poškodil další žadatele, konkrétně Český olympijský výbor (ČOV) a Českou obec sokolskou. "Nemohli jsme poškodit ČOV. Snažili jsme se, aby vše bylo naprosto regulérní, bezproblémové. Vůbec mi nejde na rozum, že nebylo pochopeno, že jde o pomáhání Českému olympijskému výboru, nikoliv o pomáhání ČUS," konstatoval obžalovaný.

Boháč připustil, že to, že ohledně ČUS v komisi hlasoval a nenahlásil střet zájmů, mu "ulítlo, ale ne tolik". Argumentoval statutem komise, podle nějž má člen, který je ve střetu zájmů, poradní hlas. "To tam asi nebylo, já jsem nezapisoval," odvětil na dotaz soudkyně, zda se tato skutečnost objevila v zápisu.

Vedle Boháče, Jansty, ČUS a Kratochvílové čelí obžalobě i Fotbalová asociace ČR a její někdejší šéf Miroslav Pelta a také bývalý šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Všichni vinu odmítají. Hrozí jim pět až 12 let vězení.