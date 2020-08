V Bohumíně hořel panelový dům. Lidé skákali z oken, 11 mrtvých

Aktualizováno 20:16 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při požáru v panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku dnes zemřelo 11 lidí, z toho tři děti. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp, který upřesnil původní informaci policie o deseti mrtvých. Hasiči už požár uhasili. Co do počtu obětí je netragičtějším od roku 1990.