Brno postaví novou cestu, spojí Rakoveckou zátoku s tramvajovou smyčkou

Zatím zadalo vítězné firmě projekční práce za téměř dva miliony korun, uvedla v tiskové zprávě primátorka Markéta Vaňková (ODS). Dnes vede od zastávky pouze vyšlapaná pěšina.

Nová cesta má sloužit chodcům a cyklistům a výrazně zpříjemní přístup k přehradě. Za vlhkého a deštivého počasí bývala současná cesta často rozmáčená. "Podél nové stezky přibudou také lavičky, odpadkové koše s pevně zabudovanou konstrukcí, nabíjecí stanice pro elektrokola i nová zeleň," uvedla Vaňková. Dokumentace pro územní rozhodnutí má být hotová do poloviny příštího roku, ale o termínu samotné stavby zatím není rozhodnuto.

Projekt zapadá do mnoha dalších, které v poslední dekádě výrazně pomohly zkultivovat a zatraktivnit okolí Brněnské přehrady. Nejenže už deset let je voda v přehradě zase čistá tak, že se v ní lze koupat, ale tisíce lidí tráví volný čas v jejím okolí. Město upravilo mnohé cesty, postavilo různá dětská hřiště i sportoviště pro dospělé a zajistilo lepší přístup do vody. Stále poměrně nové je i přístaviště lodní dopravy, odkud od dubna do října pravidelně vyplouvají lodě dopravního podniku. Zájem o ně letos zaznamenal novodobý rekord.