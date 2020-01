Bulovka má pro pacienty s koronavirem připravené dva pokoje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Infekční klinika pražské Nemocnice Na Bulovce je na případné pacienty nakažené koronavirem připravena, v současné době má pro tyto případy vyčleněny dva volné pokoje. Počty lůžek může v případě potřeby zvýšit. ČTK to dnes sdělila mluvčí Bulovky Simona Krautová. Pokud by se u někoho infekce potvrdila, podléhal by izolaci.