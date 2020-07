Bývalý Rathův poradce Bušina dostal šest let vězení. Dle soudu krátil daně

Bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina má jít za daňové úniky na šest let do vězení. Měl by také zaplatit 10,5 milionu korun jako peněžitý trest. Dnes o tom rozhodl středočeský krajský soud. Bušinu odsoudil jen v části obžaloby, ve zbytku jej viny zprostil. Soud uložil nepodmíněné tresty i některým dalším obžalovaným.