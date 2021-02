Čajovny zasáhla krize také, chtějí pomoc šálkem Rize

Organizátoři chtějí v kampani Rize z krize oslovit nejenom pravidelné návštěvníky čajoven, ale i širokou veřejnost, aby čajovny lidé podpořili koupí kelímku tureckého čaje Rize s sebou u výdejního okénka. Dnes to uvedli v tiskové zprávě.

"Čaj z regionu Rize jsme vybrali pro jeho snadnou přípravu, příznivou cenu, přístupný chuťový profil a působivé euforizující účinky. Pro nepravidelné konzumenty čaje může být zajímavou alternativou ke kávě," uvedl za organizátory Jiří Boháč.

Mapa zapojených provozoven je na webu. Podle organizátorů je v ČR s více než 200 čajovnami celosvětově na první příčce v počtu čajoven na jednoho obyvatele. Po roce koronavirové pandemie mají podniky potíže. Některé podle organizátorů už nadobro zavřely, jiné se snaží přežít s otevřeným okénkem nebo s provozem e-shopu.

"Naše finanční rezerva se bohužel tenčí a pravděpodobně ji do měsíce vyčerpáme. Nevíme ani, jak to bude s další vlnou kompenzací. Pokud nedokážeme splnit podmínky, budeme muset propustit zaměstnance, nebo začít podnik dotovat z našich osobních rezerv, a tím se vystavit soukromé finanční nouzi," popisují majitelé českobudějovické Čajírny & Kafírny Martin Kindl a Jan Písečka. Kampaň potrvá do konce března, kdy je období první čajové sklizně.

Některé podnikatelské svazy kritizují nový kompenzační program, který vláda schválila minulý týden. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) mimořádně velkorysý. Bez záruk bude čítat 20 až 25 miliard korun měsíčně. V novém programu náhrad by podnikatelé, kteří zaznamenali propad tržeb aspoň o 50 procent, měli dostat příspěvek 500 korun na den za každého zaměstnance. Vzorem pro tento dotační titul byl jeden z nejpozději zavedených programů COVID gastro uzavřené provozovny.

Podle Hospodářské komory ČR bude program nerovný a nespravedlivý. Asociace hotelů a restaurací ČR uvedla, že sníží dosavadní pomoc uzavřeným provozům až o 75 procent. Vláda v neděli odsouhlasila nové vyhlášení nouzového stavu na dva týdny. S otevíráním restaurací a podobných podniků v něm nepočítá.