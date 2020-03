Nová ČT 3 pobouřila část seniorů. „Vůči perzekuovaným je to necitlivé,“ říká pro EZ badatelka Jandečková

Kanál ČT 3 se svým vysíláním, jenž je v době koronavirové pandemie určen pro seniory, kteří by neměli vůbec vycházet z domovů, může podle některých badatelů i historiků vytvářet falešnou představu, že za minulého režimu se žilo krásně, svět byl klidný, ideální a spravedlivý.

Normalizační tvorba je netáhne. Raději přepnou na jiný program nebo si vezmou do ruky knihu, zapnou rozhlas, či luští křížovky a sudoku. Část seniorů totiž nenadchla nabídka České televize, která speciálně pro ně během koronavirové pandemie spustila kanál ČT 3, na němž vysílá od 9 do 17.25 hodin seriály a pořady, které vznikly převážně za minulého režimu. „Za 40 let oblbování socialistickými programy vůbec netoužím po vzpomínkách na mládí. Je mi sice 83, ale vůbec nemíním využívat té slavné výhody pro seniory. Začne to něčím hodnotnějším a bude to postupně pokračovat Ženou za pultem, 30 případy majora Zemana, Okresem na severu a skončí to Vaškem a Evou,“ píše v jedné z mnoha diskuzích, které se nyní objevily na internetu, seniorka, která s počínáním ČT 3 nesouhlasí.

Jde o propagaci socialismu, čílí se důchodkyně

A není jediná. EuroZprávy.cz dokonce kontaktovaly sedmasedmdesátiletou Evu Bínovou, kterou seriály z komunistické éry podle jejich slov doslova urážejí. „Vedení České televize si zřejmě myslí, že senioři jsou skupinkou senilních lidí, kteří budou vděčni za vše, co na obrazovkách poběží. Opravdu je báječné, když se z televize line oslovení soudruhu, či soudružko,“ rožčiluje se paní Bínová, které se z minulé komunistické doby dělá zle. „Nemohla jsem studovat obor, jaký jsem chtěla, můj otec právník byl kvůli špatnému politickému profilu povolán do akce 77 000 do výroby a příbuzným během kolektivizace komunisté sprostě na jihu Čech ukradli dvě prosperující hospodářství. Kanál ČT 3 jsem záhy proto vypnula a už si ho nepustím, Česká televize se mně do vkusu netrefila a já se jako aktivní člověk zabavím jinak. ČT 3 je podle mého názoru propagace socialismu,“ tvrdí Eva Bínová. Kritickým seniorům zejména vadí, že z ČT 3 se na ně valí především díla režimem protěžovaného filmového a televizního scénáristy, dramatika i dramaturga Jaroslava Dietla.

Česká televize by ale ani po těchto kritických hlasech nic neměnila. Navíc sledovanost nově spuštěného programu je velice úspěšná. V úvodním dni, kdy ČT 3 zažila v pondělí svoji premiéru, ji sledovalo 984 tisíc diváků a rázem se tak se seriály Eliška a její rod, Nemocnice na kraji města či Rozpaky kuchaře Svatopluka i Televarieté, vyšvihla během svého časového vysílání na pátou nejsledovanější stanici v zemi. „ČT3 je kanál, který vznikl pro konkrétní část divácké obce. Pro ty, kteří opravdu rádi zhlédnou staré televizní pořady a seriály. A třeba je i preferují před jinými žánry, které vysílají ostatní kanály ČT nebo i jiné stanice,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz tisková mluvčí České televize Karolína Blinková. V první den vysílání byl průměrný podíl na sledovanosti 9 %, u starších diváků 14 %. „To ukazuje, že skupina lidí, jejichž potřebu ČT3 naplňuje, je velká a je relevantní,“ stojí si na správném rozhodnutí České televize její mluvčí Blinková.

Vyjádření České televize ale nerozptýlilo obavy, které má i nadále zakladatelka a místopředsedkyně spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu, z. s. Václava Jandečková. „Pokud se koronavirová situace ještě zhorší a celonárodní karanténa prodlouží, pak opravdu někteří senioři během vysílání mohou skutečně uvažovat, že dříve by se toto nemohlo stát a že je třeba dokonce špatné, jak jsme se světu otevřeli,“ soudí badatelka, která se proslavila hlavně publikační činností kolem Akce Kámen, která byla komunisty založena na falešné hranici a uměle vytvořených amerických úřadovnách, v nichž se nepřátelé socialistického lidu rozpovídali o svých kontaktech. Odpůrci tak byli vlákáni do pasti, protože si mysleli, že jsou už na Západě, ale stále byli na československém území. Vzápětí je do svých spárů lapila Státní tajná bezpečnost, jež je poté bila a na dlouhá léta rovněž uvěznila.

Cimický radí: Pokud se mně program nelíbí, přepnu ho

Jandečkovou zarazily už jen pouhé ukázky před spuštěním kanálu. „Sama pro sebe jsem si řekla, jestli je i v dnešní situaci nutné vyvolávat jen příjemné vzpomínky na minulý komunistický režim. Je to necitlivé vůči seniorům, kteří byli dlouhodobě perzekvováni, či dokonce vězněni,“ míní badatelka, která tak naráží, že vysílané insenace budí dojem, jak pohodově a klidně se za minulého režimu žilo, zatímco realita byla vskutku opačná. Odpůrci komunismu byli v lepším případě za své názory vyhazováni z práce, v horším případě nespravedlivě vězněni. Kdo chtěl ráj dělníků a rolníků nelegálně opustit, toho na Železné oponě pohraničníci pokropili ostrou dávkou ze samopalu nebo skončil v drátech elektrického napětí.

Situaci kolem nově spuštěného kanálu ČT 3 by ale nedramatizoval známý psychiatr Jan Cimický. „Výběr pořadu jako divák neovlivním, a pokud se mně vysílání nelíbí, nemusím se dívat na pořady, které mně nezajímají anebo dokonce provokují. A záleží na každém z diváků, zda se bude dívat na nabízené pořady s určitou nostalgií a nadhledem. Pokud mu skladba pořadů nebude vyhovovat, může si vybrat jinou nabídku, která je velice pestrá, prostě přepnout jinam,“ konstatuje Cimický, zakladatel centra duševního zdraví Modrá Laguna, v němž je primářem i hlavním ošetřujícím lékařem. Podle známého lékaře byl program vytvořen s jednoznačným cílem. „A to, aby se vytvořil pohodový program bez akčních filmů i bez násilí,“ těší Cimického.

Trezorové filmy by rovněž starší generaci potěšily

Spisovatelka Jandečková ale trvá na svém přesvědčení, že ve vysílaných pořadech na ČT 3 je zakořeněna určitá ideologie, i když to na první pohled nevypadá. „Naši senioři jsou lidé, kteří přemýšlejí a nechtějí se jistě dokola bavit příjemnými situacemi nebo pasivně sledovat filmové scény, které znají nazpaměť,“ říká vnučka Oto Tulačky, hrdiny 3. protikomunistického odboje, který po Únoru 1948 vytvořil významnou převaděčskou síť a po jejím odhalení strávil v bolševickém kriminále 15 let. Proti nabídce z vysílání takzvaného Zlatého televizního fondu vůbec nic nemá. „Ale jeho zdrojem by neměly být normalizační pořady. Samozřejmě, pomozme seniorům přenést se o několik desítek let zpět, do doby jejich mládí, to je zvláště v době pandemie krásný nápad, ale může to být i prostřednictvím lákavé, hodnotné filmové produkce, která byla v době totality zakázána, skončila v trezoru nebo ta, která vznikala a točí se po Listopadu 1989. Pak by to opravdu byla ta správná pomoc veřejnoprávního média. Šla bych raději cestou pokud možno jakési zábavné univerzity třetího věku, která neomrzí,“ nabízí návod na řešení Václava Jandečková, autorka knihy s názvem Falešné hranice.

Psychiatr Jan Cimický se domnívá, že nikdo ze seniorů opakováním seriálů, i když jsou prorežimní, žádnou újmu neutrpí. „Lidská psychika umožňuje, aby postupně z paměti vytěsnila nepříjemné reminiscence a zůstaly jen ty pozitivní.“ Seniorka Eva Bínová ale s Cimickým ostře nesouhlasí. „Asi mám jinou psychiku. Můj mozek až do mé smrti nikdy nevytěsní hrůzy komunismu, které jsou patrny v téměř všech filmech natočených za totality, byť na první pohled působí ideologicky nekonfliktně.“

Podle Václavy Jandečkové hrozí, že část seniorů po zhlédnutí starých filmů a seriálů může začít sympatizovat a inklinovat ke KSČM. Strana tak v parlamentních volbách může i posílit. „Nedá se to vyloučit. V případě dlouhodobějšího vysílání bez výraznější změny je to ale velmi pravděpodobné.“