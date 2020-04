Celní správa zadržela tři kamiony, nelegálně převážely 70 tun odpadů

Nelegální přepravu odpadů při kontrolách na silnicích v působnosti Celního úřadu pro Olomoucký kraj odhalili celníci v polovině března, úřad o tom informoval až nyní, poté, co se potvrdilo porušení přepravních podmínek.

"V první polovině března si vytipovali ke kontrole tři nákladní vozidla, dvě s polskou a jedno s českou státní poznávací značkou. Ta převážela odpady z Německa a Rakouska do České republiky. Převážně se jednalo o směsný odpad, tedy směs plastu, papíru, komunálního odpadu či bílý zapáchající prášek ve vacích, který byl deklarován jako čistý plast a pryž. Celníci vozidla odstavili," uvedla mluvčí.

Rozpor mezi převáženým druhem odpadu a údaji uvedenými v průvodních dokladech poté prošetřily ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí.

"Správní orgány podezření z porušení podmínek pro přepravu přeshraničního odpadu potvrdily. Zadržený směsný odpad, který byl deklarován jako čistý plast či pryž, nyní celníci vrací zpět do zemí původu, tedy do Německa a do Rakouska," dodala mluvčí.