Celý vzdělaný svět si Havla cení víc, než je u nás bohužel zvykem, říká pro EZ potomek slavného historika

V pátek 18. prosince 2020 server EuroZprávy.cz jako první přišel s informací, že vzniká iniciativa za umístění sochy Václava Havla na pražské letiště. Projekt zaujal praprapravnuka slavného historika z doby tzv. českého národního obrození.

„V chaotické době posledních dekád se čím dál víc vytrácí v naší společnosti elementární atributy, které drží společnost pohromadě a činí ji přijatelnou či dokonce perspektivní. Myslím tím především zcela obyčejnou slušnost, úctu k hodnotám a vzdělání. Tyto věci jsou ve veřejném prostoru zcela mimo zájem. Kolik jsme měli takových osobností jakou byl Václav Havel? Svým způsobem i v dějinném srovnání lze říci, že to byla osobnost svým specifickým významem naprosto jedinečná, vlastně v mnoha ohledech nemající srovnání, Řekl bych, že je to v podstatě povinnost osvícené části naší zdeformované společnosti přihlásit se k odkazu Václava Havla a nenechat ho zkorodovat v oslepující záři konzumní doby temna“ uvedl pro EuroZprávy.cz Václav Macháček-Rieger z nedávno zrekonstruovaného zámku v Malči u Chotěboře.

Zámek v Malči u Chotěboře | foto: Václav Macháček-Rieger

Autorem busty Václava Havla je Jan Padyšák. „Snahu o umístění zjevně zdařilé busty Václava Havla je nutno ocenit a podpořit. Zcela logicky navazuje na předchozí šťastný akt pojmenování pražského letiště. Celý vzdělaný svět si Václava Havla cení určitě víc, než je u nás bohužel zvykem. Je to ovšem velká ostuda a musíme se snažit vrátit náhled společnosti na jeho význam i zásluhy zpět do období počátků obnovené svobody,“ komentuje Václav Macháček-Rieger.

Zároveň se vyjádřil k současné politické kultuře v Česku. „Marazmus a neduhy polistopadového vývoje byly ovlivněny tolika složitými vlivy, že je to na celé knihy a v žádném případě nelze zklamáním z vývoje umenšovat Havlovy zásluhy a spíš nedoceněný význam. Dohady o nepolitické politice a podobně jsou zhola zbytečné. Politické strany mají, nebo měly by ho mít těžký úkol, vyselektovat a získat po všech stránkách lépe vybavené zástupce a snažit se představit voličům opravdovou elitu a ne terče oprávněného posměchu. Pro začátek by se měli soustředit na obnovu slušnosti a to i na nejvyšších místech. Často už se to nedá vydržet a to nemluvím, co je to za vzory. Politika je složitý, speciální a náročný obor a potřebuje náležitou péči. Skutečně ji nemůže dělat každý, dokonce nesmí. Proč se asi v jiných oborech dělají náročné zkoušky, testy, studia, dokonce mnohaletá a jak to, že připustíme, aby tak náročný a veledůležitý obor provozovali nezodpovědně nevzdělaní ba dokonce i nemorální lidé. Je to především ve vzdělání, kultivaci chování, vrácení důstojnosti a morálky. To slovo už také není populární, ba zní bohužel posměšně,“ sdělil pro EuroZprávy.cz praprapravnuk Františka Palackého.

„Kam asi dospěje naše společnost se současnými vzory ? Možná se Havel na vše dívá a jeho úsměv bude spíš sarkastický. Mysleme proto i na něj a také na blížící se podzimní parlamentní volby,“ uzavírá Václav Macháček-Rieger.