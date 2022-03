Centrum pro uprchlíky se z Kongresového centra odstěhuje do 14. dubna

— Autor: ČTK

Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky se nejpozději do 14. dubna přestěhuje z Kongresového centra Praha (KCP) do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Praha rovněž navýší příspěvek státu 250 korun na ubytování ukrajinských uprchlíků o 140 korun. Novinářům to dnes po jednání magistrátního krizového štábu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).