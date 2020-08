Češi chybují v dotazníku. Řekové je pak do země mnohdy nepouštějí

S něčím takovým se setkala například rodina Komrowerových, která chtěla strávit týdenní dovolenou na řeckém ostrově Korfu, ale zapomněla do dotazníku zadat osobní údaje svých dvou nezletilých dětí. Sice získala QR kód, s nímž se byla povinná prokázat na letišti, ale ten se týkal pouze dvou dospělých. Informovala o tom stanice CNN Prima NEWS.

"Když jsme přijeli na letiště, tak nám řekli, že tam nemáme zapsané děti. Odpověděl jsem, že dotazník ani nenabízel možnost je tam dát,“ sdělil George Komrower. Personál letecké společnosti byl ale neoblomný a do letadla je nepustil.

"Byly tam i jiné rodiny, kterým se to stalo. Když jsme se na to pak dívali, tak jsme zjistili, že tam ty informace jsou. Ale těžko se to vyhledává, ty stránky jsou nepřehledné. Není tam ani žádné telefonní číslo, ani e-mail, tak se asi musí zkusit konzulát,“ dodal turista.

Že mají cestující s vyplňováním dotazníků problémy, potvrdila i Asociace cestovních kanceláří ČR. "Často lidé nevědí, jestli mají vyplnit dotazník pro děti dohromady, nebo separátně, nebo si mají napsat děti do svého dotazníku, jestli ho mají napsat k matce, nebo k otci,“ řekl místopředseda Asociace Jan Papež.

Stejný názor má i český velvyslanec v Řecku Jakub Karfík. "Buď ten QR kód turista nemá, nebo zjistí, že se některé údaje neshodují s těmi v cestovních dokladech. Stávalo se, že někdo vyplnil číslo občanského průkazu, ale cestoval s pasem,“ podotkl.

Na co si musí dát turista pozor?

Cestující musí začít tím, že si vytvoří účet, a zadá svůj email a heslo. Poté se mu zpřístupní dotazník, kde nejprve uvede způsob dopravy. Následně je třeba vyplnit všechny údaje, včetně čísla letu či jména dotyčných aerolinií. Dále pak ještě musí dodat osobní údaje, adresu finální destinace a možnost přidání dalšího člena rodiny, například nezletilého dítěte.

Jakmile tak učiní, přijde mu na emailovou adresu o půlnoci v den odletu takzvaný QR kód, jímž se musí prokázat už při první zastávce na letišti, tedy na check-inu. Je důležité být při tomto procesu maximálně obezřetný, protože případnou chybu po odeslání dotazníku už nelze opravit.