Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zahrnulo do ankety jak významné osobnosti světové politiky a aktéry významných událostí z poslední doby, tak některé nejvyšší ústavní činitele středoevropského regionu.

Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Oproti prosinci roku 2018 zřetelně vzrostla nedůvěra v případě R. T. Erdogana, Si Ťin-pchinga, S. A. Chameneího, P. Pellegriniho a M. Zemana, mírně pak v případě Kim Čong-una. Více v TZ: https://t.co/X5r5ewyY0M pic.twitter.com/0tSxbXOLtG — CVVM (@CVVMcz) December 19, 2019

S výjimkou Čaputové byly ale podíly důvěry v tyto politiky nižší než jedna polovina a jen u Čaputové, maďarského premiéra Viktora Orbána a šéfa rakouských lidovců Sebastiana Kurze převažoval počet důvěřujících nad počtem nedůvěřujících. U slovenského premiéra Petera Pellegriniho a polského prezidenta Andrzeje Dudy byly jejich počty téměř vyrovnané, uvedli autoři průzkumu.

Českému prezidentovi Zemanovi vyjádřilo důvěru 46 procent veřejnosti proti 50 procentům lidí, kteří mu nedůvěřují.

U lídrů tří světových velmocí výrazně převažuje nedůvěra nad důvěrou. Merkelové nevěří 68 procent Čechů a 23 procent jí věří, americkému prezidentu Donaldu Trumpovi vyjádřilo nedůvěru 65 procent občanů a 23 procent důvěru, Putinovi nevěří 69 procent respondentů proti pětině lidí, kteří mu důvěřují.

Oproti loňskému průzkumu se mezi zmíněnými politiky změnilo hodnocení mimo jiné u Zemana, kterému ubylo o čtyři procentní body lidí, kteří mu důvěřují, a naopak mu o sedm bodů přibylo nedůvěřujících. O pět procentních bodů více nedůvěřujících hlasů od české veřejnosti získal také Pellegrini. Ostatní změny byly podle CVVM v rámci možné statistické chyby.

Průzkum CVVM se konal od 2. do 15. listopadu a zapojila se do něj tisícovka lidí starších 15 let.