Češi jsou oproti loňsku skeptičtější k budoucnosti EU, ukázal průzkum CVVM

Ukázal to červencový průzkum, jehož výsledky dnes ČTK poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Autoři výzkumu poukázali na to, že od roku 2012 do loňského výzkumu důvěra české veřejnosti k EU postupně vzrostla o 11 procentních bodů na 46 procent. Loni tak už převažovala nad nedůvěrou, kterou v červnu 2019 vyjádřilo 43 procent lidí. Letos se trend obrátil, výsledky jsou tak srovnatelné se situací z let 2017 a 2018. "Až další výzkumy ukážou, zda jde o nový nastupující trend či jednorázový výkyv," uvedlo CVVM.

Skeptičtější k budoucnosti EU jsou muži než ženy, dále lidé nad 45 let, s nižším vzděláním a životní úrovní, důchodci a příznivci levicových stran, SPD a Trikolóry. Významně vyšší důvěru k projektu sjednocené Evropy projevují naopak voliči ODS, STAN, Pirátů a TOP 09, poukázali autoři průzkumu.

V otázce přijetí eura pro ČR nadále převažují odpůrci, proti loňsku jich ale ubylo o šest procentních bodů na 69 procent.

Názory na přijetí eura za měnu ČR:



(Více v TZ: https://t.co/vjuq1S5ISv ) pic.twitter.com/8T9Arnoso8 — CVVM (@CVVMcz) September 11, 2020

Zároveň se zvýšil podíl příznivců nahrazení koruny evropskou měnou z 20 na 24 procent. Negativní postoj k euru poprvé výrazněji převážil v roce 2010, před tím byl vyšší souhlas nebo byly oba podíly zhruba vyrovnané. "Od roku 2011 se nesouhlas se zavedením eura pohybuje okolo úrovně tří čtvrtin se třemi dílčími poklesy na úroveň těsně pod 70 procent," uvedlo CVVM.

Úroveň integrace EU by podle 49 procent dotázaných měla do budoucna zůstat na nynější úrovni. Pro oslabení se vyjádřilo 23 procent a posilovat by měla integrace podle 17 procent.

V otázce míry zapojení ČR do EU je 46 procent lidí pro zachování současného stavu. "Názory ve prospěch posílení či oslabení jsou vyrovnané (23 procent shodně pro posílení i oslabení)," sdělili autoři průzkumu k otázce zapojení ČR do unijních struktur.

Průzkumu CVVM se mezi 18. a 29. červencem zúčastnilo 972 lidí ve věku od 15 let.