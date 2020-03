Češi mají obavy z nemoci Covid-19. Hygienici řešili za 24 hodin desítky dotazů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Během soboty na pohotovostní linku jihočeských hygieniků volalo s dotazy na nákazu novým typem koronavirem 66 lidí. Šlo o prvních 24 hodin, kdy začalo platit nařízení ministerstva zdravotnictví, že Češi po návratu z Itálie musejí na 14 dní do karantény. Nejvíce dotazů se týkalo toho, jak se lidé po návratu do Česka mají chovat. Novinářů to řekla Jitka Luňáčková z krajské hygienické stanice.