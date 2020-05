Češi mohou od pondělí do bazénů, saun a wellness

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Češi si mohou od pondělí jít zaplavat do bazénu, prohřát se do sauny nebo si odpočinout do wellness. Kapacita bude omezena, platit budou přísná hygienická a bezpečnostní opatření. Plavání nebo pobyt v sauně však bude možný bez roušky. Fungovat nebudou vodopády, divoké řeky, protiproudy. Dočasně zrušeny musejí být také saunové ceremoniály, ledové studny a krystalické ochlazení. Některé provozy nestihnou do pondělí připravit všechna nařízení ministerstva zdravotnictví, termín otevření odloží.