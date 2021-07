Češi postižení těžbou v Turówě žádají EU o účast na vyjednávání s Polskem

Česká republika a Polsko už druhý týden jednají o mezivládní dohodě, která by měla minimalizovat dopady těžby na české území a zajistit kompenzace případných škod.

Polský důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Uhelná a sousední Václavice jsou na české straně dolu nejblíž. Už teď mají tamní obyvatelé problémy s mizející vodou a nechtějí se za pár let dívat přímo do těžební jámy. Obávají se i zvýšení prašnosti a hluku. Evropský soud v květnu předběžným opatřením nařídil těžbu zastavit, Poláci to odmítli a těží dál.

"Žádáme také, aby komisař při vyjednávání garantoval, že výsledná dohoda bude skutečně řešit porušení evropského práva a účinně chránit české území před dalšími škodami na životním prostředí a lidském zdraví. Před těmito dopady nás totiž nyní chrání rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie," doplnil Starec.

Dopis je reakcí na prohlášení polského ministra životního prostředí Michala Kurtyky, který na tiskové konferenci české vlády 17. června prohlásil, že k uzavření dohody má dojít bez zapojení evropských institucí. Podle spolku jsou to ale právě evropské instituce, které donutily Polsko usednout k jednacímu stolu a které vynucují dodržení evropského práva.

Lidé ze spolku jsou navíc znepokojení dosavadní netransparentností a rychlostí vyjednávání. "Jedná se o dalším osudu nás a našich rodin, ale jedná se o něm bez nás. Nemáme dokonce ani žádné informace o tom, na co se můžeme připravit. Žijeme v permanentní nejistotě z budoucnosti, navíc v situaci, kdy se rypadla neustále přibližují k českým hranicím navzdory tomu, že Polsko mělo těžbu přerušit. Potřebujeme, aby Evropská komise garantovala, že dohoda mezi Českou republikou a Polskem zabrání dalšímu porušování evropského práva a škodám na životním prostředí," doplnil za spolek Michael Martin z Václavic.