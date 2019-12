Češi přestávají být národem ateistů? Počet věřících vzrostl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čechů věřících v boha v uplynulých dvou letech přibylo. Za věřící se považuje 35 procent lidí, což je o dva procentní body více než v roce 2017. Ne všichni však chodí pravidelně do kostela, aspoň jednou měsíčně na bohoslužbu zamíří zhruba desetina věřících a desetina několikrát do roka. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, která jej provedla v první polovině prosince mezi tisícovkou lidí.