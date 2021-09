Češi při nedostatku financí nejčastěji omezí nákup oblečení a dovolené

Tři pětiny českých domácností by řešily případné ekonomické problémy omezením nákupu oblečení. Naopak jako poslední by Češi omezili výdaje na vzdělání a zájmové kroužky pro děti (devět procent respondentů). Vyplývá to z průzkumu mezi zhruba tisícovkou respondentů, který zveřejnila společnost se zaměřením na správu pohledávek KRUK Česká a Slovenská republika.