Češi se mohou z Itálie vrátit i přes tamní karanténu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čeští občané se mohou z Itálie vrátit do Česka, přestože na celém území Itálie platí od dnešního dne karanténa. Dnes to na svých internetových stránkách uvedlo ministerstvo zahraničí. Zopakovalo, že Čechům cesty do Itálie nedoporučuje. Připomnělo nařízení ministerstva zdravotnictví, podle něhož se všichni, kdo se z Itálie vrátí, musí hlásit svým lékařům, kteří jim následně nařídí dvoutýdenní izolaci.