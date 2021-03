Češi se v lockdownu neomezují. Rozdíl v pohybu na veřejnosti je minimální, ukazují data

V týdnu před zavedením vládních opatření zahrnujících zákaz cestování mezi okresy nebo povinné nošení respirátorů byl pokles výskytu lidí v obchodních centrech, kavárnách nebo zábavních parcích proti běžnému stavu na úrovni mezi 44 a 48 procenty, minulý týden to bylo 54 až 59 procent. Zatímco do lékáren a obchodů s potravinami lidé chodili ještě minulý měsíc o jedno až sedm procent více než před rokem, začátkem března už to bylo o dvě až deset procent méně.

Výskyt lidí na zastávkách hromadné dopravy byl již před zpřísněním na úrovni 30 až 35 procent pod normálem, po zpřísnění pak 42 až 49 procent proti běžnému stavu.

Do práce chodilo na konci února o 29 procent lidí méně, než běžně před pandemií, v minulém týdnu byla docházka na pracoviště nižší o 33 až 35 procent. Doma naopak v minulém týdnu zůstávalo o 15 až 19 procent více lidí, než je běžné, na konci února to bylo 11 až 13 procent.

Asi největší rozdíly byly v návštěvnosti městských nebo přírodních parků, což zřejmě ovlivnilo i počasí. Jestliže v únoru pobývali lidé až o pětinu více venku, než normálně, minulý týden to bylo až 36 procent pod normálem.

Přehledy pohybu komunity Google vytvořil na základě agregovaných a anonymizovaných sad dat od uživatelů, kteří si na mobilu zapnuli nastavení Historie polohy. Google v těchto sadách nezpřístupňuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti, jako je poloha, kontakty nebo pohyb jednotlivce.