Češi si hotely v Praze na léto rezervují většinou na poslední chvíli

Hotely a penziony v Praze podle aktuálního průzkumu Asociace hotelů a restaurací ČR v červenci a srpnu čekají obsazenost mezi deseti a 20 procenty. V červnu se ubytovací zařízení v hlavním městě plnila většinou na pět až deset procent. Navíc zhruba 30 procent zařízení po uvolnění vládních opatření neobnovilo provoz.

Řetězec AVE Hotels v červnu ubytoval podle místopředsedy představenstva společnosti Jiřího Procházky z 90 procent české cestovatele, kteří si zamlouvali hlavně víkendové pobyty. Na léto mají podle něj zájem i o termíny v pracovních dnech. Navíc v červenci a srpnu hotely evidují rezervace od Němců, Rakušanů či Francouzů. "Od září už převládají zahraniční cestovatelé," uvedl. Hotely NH Prague City a NH Collection Prague podle svého generální ředitele Petra Nešpůrka přijímají více rezervací od zahraniční klientely, hlavně ze sousedních zemí. Češi podle něj léto chtějí trávit spíše v regionech. "Obecně nám rezervace chodí hodně na poslední chvíli, jelikož hosté ví, že v Praze není problém najít volnou kapacitu," řekl. Konferenční prostory svých hotelů se kvůli nedostatku turistů rozhodli nabídnout pro letní městské tábory pro pražské děti. Kapacity se podle něj úspěšně naplnily.

Bohemian Hostels & Hotels poskytuje dále dva ze svých objektů coby ubytování pro lidi bez domova. Spolupracuje na tom s pražským magistrátem. Projekt by měl pokračovat do března příštího roku. "Je to skvělé pro ty lidi, protože do té doby s nimi mohou sociální pracovníci pracovat a vyrešit jejich situaci dlouhodobě. Pro nás je to samozjřemě úžasné také, protože nepředpokládáme, že Praha se naplní a budeme mít ve všech hotelech a hostelech plno. Víme, že letošní zima bude horší než obvykle," řekla výkonná ředitelka společnosti Babeta Schneiderová. Další dvě budovy, ve kterých byli za nouzového stavu ubytováni lidé bez domova, pro tento účel přestaly podle ní na konci června sloužit.

Rezervace zatím podle Schneiderové přijímali především od Čechů, kteří se o pobytech ale rozhodují na poslední chvíli. Je to podle ní krátkou dojezdovou vzdáleností.

Síť EuroAgentur Hotels & Travel má podle svého generálního ředitele Josefa Báry vyprodány kapacity v oblastech Lipna a Šumavy, v Karlových Varech je zájem od tuzemských a německých cestovatelů. Praha podle něj ožívá nejpomaleji. Převažují rezervace od Němců, ale přicházejí také ze Slovenska, Řecka či Itálie, uvedl.