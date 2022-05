Češi většinou chápou, co znamená inflace, ukázal průzkum

Růst indexu dávají do souvislosti se současnou situací na trhu, která lidi nutí řešit aktivně své finance. Inflace v Česku překročila v dubnu 14 procent a je nejvyšší za téměř 30 let.

V průzkumu se měřila znalost Čechů v oblasti investic. Hlavním cílem bylo zjistit úroveň vědomostí o investování, spoření, rizicích výnosu, vlivu inflace a ověřit znalosti trhu s akciemi. On-line dotazník vyplnil na přelomu dubna a května reprezentativní vzorek populace zhruba tisícovky respondentů.

"Současná situace na trzích a v ekonomice nutí lidi více přemýšlet, jak nakládat se svými investičními prostředky. Lidé tak více shánějí informace, obracejí se pro radu a obecně více své investice řeší. To je alespoň jedna z mála pozitivních věcí na současné situaci," podotkl ředitel externí komunikace a obchodu Burzy cenných papírů Praha Jiří Kovařík.

Nejlepší znalosti prokázali respondenti mezi 45 a 53 lety. Největší zásluhu na růstu indexu investiční gramotnosti mají ale lidé mezi 18 až 35 lety, což si autoři průzkumu vysvětlují tím, že mladí mohou mít problém vyjít s penězi. Nutí je to aktivněji řešit osobní finance. "Musí se o peníze více zajímat, a možná právě proto roste i jejich investiční gramotnost," uvedl Radim Krejčí, zakladatel on-line investiční platformy Portu, která se zavázala dlouhodobě měřit, jak jsou na tom Češi se znalostmi v investování. Mladí se nejvíce zlepšili v pochopení témat diverzifikace, rozdílu mezi spořením a investováním a v principu složeného úročení.

Oproti podzimu se zlepšily také znalosti žen, podle výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh Jany Brodani se lépe vyznají v inflaci, v diverzifikaci rizik i v rozdílu mezi spořením a investováním. "Oproti tomu za muži stále výrazně zaostávají, když přijde na komplexnější témata, jako je měnové riziko, složené úročení nebo zdanění cenných papírů," sdělila Brodani.

Lepší znalosti mají respondenti s ukončeným vysokoškolským vzděláním a ti, kteří bydlí ve velkých městech. Stejně jako loni na podzim, kdy Portu vydalo první data investiční gramotnosti, vědí nejvíce o investování lidé v Praze a ve Středočeském kraji. Naopak nejhorší výsledky vyšly v ekonomicky slabších regionech, tedy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Průzkum také zjistil, že dvě třetiny respondentů si v investicích nevěří. Nejvíce o sobě pochybují lidé ve věku 54 až 65 let, více než třetina z nich se považuje za zcela nezkušené a neznalé investory. Naopak nejvíc si věří lidé do 35 let. Sebevědomější jsou muži, za zcela nezkušené investorky se považuje 42 procent respondentek a 21 procent respondentů.