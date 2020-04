Česká centra vysílají on-line kurzy češtiny, bude i přednáška o COVID-19 a fake news

ČTK o situaci v síti 25 zahraničních center, která slouží prezentaci české kultury v zahraničí, informovala jejich mluvčí Petra Jungwirthová.

Do budoucna Česká centra zařadí další on-line programy včetně her nebo rozhovorů s umělci či experty. V plánu jsou také ilustrované projekty pro děti. Česká centra vyhlásila výzvu pro sdílení a šíření kulturních i dalších projektů prostřednictvím on-line sítě českých center do světa.

České centrum Brusel chystá na čtvrtek 2. dubna virtuální přenos Science Café s ekonomem a zakladatelem Behavio Labs Lukášem Tóthem. On-line přednáška a diskuse bude zaměřena na téma koronavirus z pohledu šíření informací a fake news.

První autorský program v on-line prostředí s názvem Umělci, kteří to nevzdávají ve městě, které nikdy nespí připravil tým Českého centra New York. Rozhovory Marka Mildeho z Českého centra New York nabídnou setkání s českými umělci žijícími v USA, se kterými České centrum dlouhodobě spolupracuje, například s Petrem Sísem. Oslovení odpovídají na otázku, jak se vyrovnávají se současnou situací, co dělají nebo na čem pracují.

České centrum Paříž spustilo projekt virtuálního knihkupectví. České centrum Madrid spolupracuje na přípravě festivalu Animayo, který se letos uskuteční ve virtuálním prostředí a ze svých domovů se připojí i vývojáři českých počítačových her a tvůrci animovaných filmů. U příležitosti konání festivalu Nordic Gaming připravuje České centrum Stockholm on-line stream hry Attentat 1942 následovaný diskusí. České centrum Sofie připravilo program na facebooku Čeština 112, díky němuž se zájemci denně naučí deset nových českých slov.