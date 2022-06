Česká pošta začala testovat prodloužení doby doručovatelů balíků

— Autor: ČTK

Česká pošta začala v Praze testovat prodloužení pracovní doby doručovatelů balíků. Balíkové zásilky budou doručovat 12 hodin denně namísto dosavadních osmi. Doručování tak bude až do zhruba 20:00. Po vyhodnocení pilotního projektu chce 12hodinové směny rozšířit do dalších regionů. Pošta to dnes uvedla v tiskové zprávě.