Česká republika v neděli druhý den nevydala ukrajinským uprchlíkům žádné vízum

Prvním dnem, kdy Česko od počátku rusko-ukrajinského konfliktu neudělilo ani jedno vízum dočasné ochrany, byla sobota, řekl v neděli ČTK Adam Rözler z ministerstva vnitra a připomněl, že počty vydaných víz o víkendových dnech byly už v minulých týdnech poměrně nízké a dosahovaly jen nízkých desítek.

Dočasná víza umožňují jejich držitelům pobývat v Česku až rok a otevírají jim přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Na zdravotní pojištění mají běženci nárok nejvýše 150 dnů od udělení víza.

Cizinecké policii se od počátku války nahlásilo 403.379 lidí, v neděli jich bylo 1669. Na policii nemusí hlásit pobyt děti mladší 15 let, kterých je mezi běženci podle statistik ministerstva asi třetina. Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z konce července ale z dat ze zápisů do škol plyne, že v zemi je méně než 300.000 Ukrajinců. Někteří se totiž vrací zpět na Ukrajinu nebo odchází do jiných zemí.