České módní salony šijí roušky. Darují je kurýrům či seniorům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

České módní salony se začaly věnovat šití roušek, které se mnoha lidem z rizikových skupin nebo přicházejícím denně do úzkého kontaktu s veřejností nedostávají. Roušky k prodeji zatím nabízejí minimálně, spíše zveřejňují návody, jak si je ušít doma. Vyzývají také, aby se lidé zapojili do společného šití roušek pro ty, kteří je potřebují. Vyplývá to z ankety ČTK mezi módními značkami a informací na sociálních sítích.