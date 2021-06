Česko dostalo první peníze z fondu obnovy, zatím necelé tři miliardy korun

O vyplacení prvních 800 milionů eur (přes 20 miliard Kč) z rozsáhlého fondu obnovy po pandemii v pondělí informovala Evropská komise. Peníze zamířily do 16 členských zemí EU, včetně ČR, uvedla komise. Sumu, kterou prozatím Česko dostalo, dnes podle televize oznámilo ministerstvo financí.

Peníze z fondu obnovy bude v Česku rozdělovat několik resortů. "Základní priorita, ať to nekomplikuji, je zdravotnictví, přístroje a věci do zdravotnictví, ale jsou tam i některé sociální věci," řekla ČT Schillerová. "Je to první záloha. Já si myslím, že ty další peníze budou následovat v rychlém sledu," dodala.

Fond v celkové hodnotě 800 miliard eur (přes 20 bilionů Kč) označovaný jako NextGenerationEU je financován dluhopisy vydávanými Evropskou komisí. Vyplacené peníze jsou součástí iniciativy REACT-EU, která pod tento fond spadá. Cílem opatření v rámci REACT-EU je posílit odolnost zdravotnických systémů, udržovat a vytvářet pracovní místa a podporovat malé a střední podniky.

Národní plán obnovy, na jehož základě může peníze z fondu obnovy čerpat, odeslalo Česko Evropské komisi počátkem června. Plán, podle kterého chce ČR s využitím unijních peněz investovat až 200 miliard Kč, česká vláda schválila v polovině května. Největší část peněz, zhruba 91 miliard korun, je určena na infrastrukturu a přechod ke klimaticky šetrnému hospodářství. Na zhodnocení toho, zda plán odpovídá kritériím stanoveným pro využití peněz, má exekutiva Evropské unie dva měsíce.