Česko může bytová nouze ročně přijít na 11 miliard, spočítali experti

Výsledky analýzy představila dnes na semináři o sociálním bydlení v Praze jedna ze spoluautorů Lucie Zapletalová z organizace České priority.

Podle odhadů iniciativy Za bydlení bylo loni v provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova kolem 115.000 lidí, z toho 37.000 dětí a 5000 seniorů. Dalším 440.000 lidem hrozila ztráta bydlení. Dalších asi 450.000 lidí pak dávalo za bydlení více než dvě pětiny svého příjmu. Autoři analýzy tyto údaje využili. Počítali se 120.000 lidí v bytové nouzi. Z nich je zhruba 14.000 bez přístřeší, 27.500 v ubytovnách a dalších zařízeních a 78.500 v nevyhovujících či nejistých bytech.

"Bytová nouze přináší náklady nám všem. My všichni vydáváme nějaké prostředky, abychom její dopady řešili. Bytová nouze generuje celospolečenské náklady ve výši téměř 11 miliard korun ročně," uvedla Zapletalová. Veřejné rozpočty ročně přímo platí zhruba 2,44 miliardy Kč. Expertka dodala, že propočty jsou "velmi konzervativní" a ve skutečnosti jsou sumy vyšší.

Autoři využili zjištění z dřívějších studií, experimentů a srovnání. Výzkumy mimo jiné ukázaly, že lidé v bytové nouzi častěji volají záchrannou službu, chodí na pohotovost či jsou v nemocnici. Experti spočítali náklady kvůli psychickým potížím, hospitalizacím, za pobyt dětí v ústavech a náhradních rodinách. Do výpočtu zahrnuli i hodnotu kvality života. Ta odpovídá částce, kterou by měl člověk v bytové nouzi dostat, aby byl v životě spokojený stejně jako za běžných podmínek bez tísně v bydlení. Suma se podle propočtu pohybuje od 58.507 korun ročně u člověka v tísni do 156.142 korun u člověka bez domova.

Například hospitalizace lidí v bytové nouzi stojí asi 1,82 miliardy Kč ročně, záchranná služba a pohotovost asi 290,7 milionu korun a péče o děti po odebrání z domova skoro 207,7 milionu Kč. Dopad na kvalitu života odpovídá asi 8,39 miliardy korun. Celkové náklady činí až 10,82 miliardy Kč.

Analýza obsahuje i popis dopadů, kde autoři náklady nevyčíslili. Týká se to třeba kriminality, domácího násilí, nezaměstnanosti, kvality veřejných prostranství, závislostí či vzdělávání a budoucí uplatnění. "Dopady bytové nouze na vzdělávání a životní trajektorie dětí mohou představovat další zásadní náklady bytové nouze, které mohou být až násobně vyšší než náklady zahrnuté ve výsledku analýzy," uvedli autoři v závěrečné zprávě. Podle nich je proto opodstatněné vydat peníze na řešení bytové nouze rodin s dětmi.

Odborníci jako pomoc v bytové nouzi zmiňují vedle sociálních bytů i dávky na bydlení a kauce, poradenství a podporu sociálního pracovníka.