Česko ode dneška uplatňuje "semafor". Některé země stále omezují vstup turistů

Nízké riziko - čeští občané a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice nemusejí při návratu z těchto zemí předložit negativní test na koronavirus ani nastoupit karanténu.

Pravidla pro vstup cizinců do těchto zemí:

Bulharsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu. Povinná 14denní karanténa se týká osob, které vstupují na bulharské území ze Švédska, Velké Británie, Belgie, Irska, Portugalska, Španělska, Malty a Itálie.

Dánsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Kromě vybraných zemí (ČR mezi nimi nefiguruje) zůstanou hranice pro turisty uzavřené minimálně do konce srpna.

Estonsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Finsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Všichni cestující ze zahraniční musejí na 14 dní omezit svůj pohyb na nezbytné cesty.

Francie - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Chorvatsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Irsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Po příjezdu je povinná 14denní karanténa.

Island - Do země lze cestovat bez udání důvodu. Po příjezdu je ale povinná karanténa, nebo podstoupení testu na koronavirus s negativním výsledkem.

Itálie - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Kypr - Do země lze cestovat bez udání důvodu. Do 19. června musejí občané a rezidentu ČR před nástupem do letadla doložit negativní test, absolvovaný nejdéle 72 hodin před odletem.

Lichtenštejnsko - Web MZV údaje neuvádí.

Litva - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Evropa se zazelenala. Aktualizovali jsme tzv. semafor, který určuje pravidla pro návrat do ČR. Ve většině zemí je nízké riziko nákazy. Češi se od 15.6. budou muset prokázat negativním testem jen při příjezdu z Portugalska, Švédska a Slezského vojvodství. https://t.co/7kpP4MqSMs pic.twitter.com/7hUHbi3bNF — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 12, 2020

Lotyšsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Lucembursko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Maďarsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Malta - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Letiště na Maltě plánuje zahájení letů od 1. července.

Německo - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Nizozemsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Norsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Po příjezdu trvá pro všechny povinnost 10denní karantény.

Polsko (většina státu) - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Rakousko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Rumunsko - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Je možný tranzit, ovšem nejdéle po dobu 48 hodin, a to určenými koridory.

Řecko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Slovensko- Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Slovinsko- Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Španělsko- Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Hranice vůči ostatním zemím schengenské zóny (s výjimkou Portugalska) otevře 21. června.

Švýcarsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Střední riziko - čeští občané a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem nemusejí při návratu z těchto zemí předložit negativní test na ani nastoupit karanténu. Pro cizince přijíždějící z těchto zemí ale povinnost testu nebo karanténu platí, stejně tak pro české občany s trvalým či dlouhodobým pobytem v těchto státech. Cizincům z těchto zemí není povolen vstup za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Pravidla pro vstup cizinců do těchto zemí:

Belgie - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Velká Británie - Do země nelze cestovat bez udání důvodu. Od 8. června platí 14denní karanténa pro všechny cestující ze zahraničí (s výjimkou Irska, Normanských ostrovů a Ostrova Man), i když mají negativní test.

Vysoké riziko - při návratu z těchto zemí je při vstupu do ČR až na i dříve platné výjimky nadále potřeba předložit negativní test, nebo nastoupit do čtrnáctidenní karanténu. To platí i pro cestující ze států mimo EU a schengenský prostor. Cizincům není povolen vstup do ČR za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Pravidla pro vstup cizinců do těchto zemí:

Polsko (Slezské vojvodství) - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Portugalsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.

Švédsko - Do země lze cestovat bez udání důvodu.