Česko-polská hranice otevřena s omezením. Starostku zaskočil "semafor" ministerstva

Přestože se hranice mezi oběma zeměmi po uvolnění koronavirových opatření znovu otevírají, výjimkou je Slezské vojvodství sousedící s Moravskoslezským krajem. Při cestě z této lokality budou pro Čechy i po 15. červnu nadále povinné negativní testy na nemoc covid-19 nebo karanténa. Podle Hřebačkové opatření, které vyšlo najevo v pátek večer, všechny překvapilo.

Moravskoslezská policejní mluvčí Pavla Jiroušková dnes ČTK řekla, že provoz na česko-polských hranicích v regionu je plynulý. Lidé se ale často dotazují právě na podmínky překročení hranice, s dotazy se na policisty obrací cizinci i Češi. V regionu sousedícím se Slezským vojvodstvím stále pokračují kontroly. Podle mluvčí policisté zaznamenali i případy, kdy lidé zamířili k hranici a po zjištění, že by na zpáteční cestě museli mít negativní test nebo být ve dvoutýdenní karanténě, si přechod hranice rozmysleli.

Právě v příhraničí se totiž životy mnoha rodin odehrávají na obou stranách hranice, kterou lidé překračují kvůli práci i rodinným vazbám. Mezi Českým Těšínem a sousedním polským Těšínem dlouhodobě fungují úzké vazby, města rozdělená řekou Olši totiž v minulosti byla spojená v jedno. Po uzavření hranic si lidé podél řeky prostřednictvím transparentů vyměňovali vzkazy, padla dokonce i žádost o ruku. V dubnu proti uzavřené hranici lidé opakovaně protestovali. Ještě do pátečního večera doufali, že se jejich život s otevřením hranic vrátí do normálu.

"Velkým překvapením bylo, když jsme se v pátek v pozdních hodinách dozvěděli na webových stránkách ministerstva zdravotnictví, že je Slezské vojvodství označeno červenou barvou," uvedla starostka Hřebačková. V praxi to znamená, že jde o rizikové území.

Evropa se zazelenala. Aktualizovali jsme tzv. semafor, který určuje pravidla pro návrat do ČR. Ve většině zemí je nízké riziko nákazy. Češi se od 15.6. budou muset prokázat negativním testem jen při příjezdu z Portugalska, Švédska a Slezského vojvodství. https://t.co/7kpP4MqSMs pic.twitter.com/7hUHbi3bNF — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 12, 2020

Ještě na začátku června přitom řadilo ministerstvo celé Polsko do zemí s nízkým rizikem nákazy. Slezské vojvodství z této kategorie ale úřad nakonec vyňal kvůli skokovému nárůstu počtu nakažených. "Musím otevřeně říct, že pocity jsou takové smíšené. Na straně jedné rozumím tomu, že za tímto rozhodnutím nestojí jeden člověk, že se všechno dělá ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví, vnitra, zahraničních věcí a zasahují do toho hygienické stanice a epidemiologové. Víme, že v minulých dnech situace jak ve Slezském vojvodství, tak v našem regionu nebyla úplně růžová," řekla starostka. Přesto se domnívá, že nebylo šťastné, že toto rozhodnutí přišlo fakticky těsně před tím než se otevřela polská hranice.

"Hrozně se to mění a je pro lidi velmi obtížné se v tomto zorientovat. Opravdu to naše příhraničí je specifické, řada rodin je od sebe nyní oddělených, ti o to více a netrpělivě očekávali, že se konečně budou moci setkat se svými rodinnými příslušníky," uvedla Hřebačková.

Dodala, že zrovna dnes na mostě oddělujícím obě země potkala ženu, jejíž rodina by na druhé straně hranice ráda navštívila těžce nemocného blízkého. "Ptala se mě, jak to teď bude. Říkala jsem ji, že se bohužel od pondělí nic nemění. Měla slzy v očích," doplnila starostka, která právě s ohledem na místní obyvatele doufá, že se přísná opatření brzy uvolní.