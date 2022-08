Česko poskytlo válečným uprchlíkům z Ukrajiny na humanitárních dávkách 5,9 miliardy korun

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. ČR přijala na počet obyvatel nejvíc uprchlíků. Ministerstvo vnitra vydalo přes 415.000 víz k ochraně. Zhruba 35 procent příchozích tvoří děti a mladí do 18 let. Z dospělých 72 procent představují ženy. Víc než pěti procentům dospělých je víc než 65 let.

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) byl příchod statisíců lidí z Ukrajiny, které válka vyhnala z jejich domovů, pro ČR velká zkouška. Na pořízení základních potřeb pro začátek života v cizí zemi poskytuje Česko humanitární dávku 5000 korun. Vyplácí ji za měsíc, kdy lidé získali vízum k ochraně. Uprchlíci ji mohou v případě potřeby pobírat i opakovaně, a to ještě dalších pět měsíců. Podle ministerstva úřady vydaly za půl roku od začátku invaze celkem 1,17 milionu dávek. Vyplatily na nich 5,9 miliardy korun. Ještě před zavedením humanitární dávky mohli uprchlíci získat dávku mimořádné okamžité pomoci.

U úřadů práce se v minulých měsících tvořily dlouhé fronty. Ministerstvo vyzývalo příchozí, aby si zřídili český bankovní účet a dávku si vyřizovali na dálku. Vláda pak prosadila úpravu pravidel. Běženci, kteří mají zajištěné ubytování v zařízeních a v nich mají i základní vybavení, stravu a hygienické potřeby, přestali mít na humanitární dávku nárok.

Ubytování od počátku nabízely domácnosti. Lidé přijali uprchlíky u sebe doma, jiní poskytli své volné byty. Stát jim za to vyplácel solidární příspěvky. Dosud jich poslal 100.200 za 846 milionů korun.

Podporu je možné žádat na ubytování, které má prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Ubytovatelé ho museli poskytnout nejméně na 16 dnů v měsíci. Do konce června mohli měsíčně získat na osobu 3000 korun, nejvýš ale 12.000 korun. Částka za pokoj a celý byt se nelišila. Od července se podpora za poskytnutí celého bytu zvedla. Na jednoho ubytovaného člověka dosahuje 5000 korun, na dva 9000 korun, na tři 12.000 korun, na čtyři 14.000 korun a na pět a více osob 15.000 korun.

Příspěvky se také začaly vyplácet jen na byty, které byly předtím prázdné. Opatření má bránit výpovědím a vystěhování nájemníků kvůli snaze získat podporu od státu. Solidární dávka je i pro ubytovatele, u kterých si běženci sami platí plyn a elektřinu. I toto ubytování se považuje za bezplatné.

"Díky solidárnímu příspěvku podporujeme ty, kdo uprchlíkům nezištně nabízí přístřeší. To je nejlepší způsob podpory pro domácnosti, které mají volné kapacity a chtějí je nabídnout. O solidární příspěvek je stále zájem," uvedl ministr. Podle něj úřady zpracování žádosti a vyplácení dávky, kterou je možné vyřizovat jen on-line, zvládají.

Nynější výše solidárního příspěvku platí do konce roku. Poté by ho vláda měla znovu upravit.