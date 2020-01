Česko přežilo Silvestra. Policie zasahovala u rvaček

Rušněji bylo v Libereckém kraji, kde policie řešila téměř 30 násilných konfliktů. Zdravotničtí záchranáři ošetřovali opilé dospělé i děti, lidi po potyčkách a s úrazy v opilosti a zraněné zábavní pyrotechnikou. Několika lidem vážně zranila ruce, dítě v Praze zasáhla petarda do tváře.

V Libereckém kraji policisty povolali k 28 násilným konfliktům, dva z nich byly vážné. V obou případech si oběti ze střetu s agresorem odnesly řezné rány v obličeji. Jednoho útočníka má policie v cele, po druhém pátrá, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Ivana Baláková. Další potyčky v bytech, barech nebo na ulici se podle mluvčí obešly bez vážnějších zranění. Téměř 100 různých potyček a desítku dopravních nehod opilých řidičů řešila o silvestrovské noci jihočeská policie.

Hasiči měli v jednotlivých krajích o silvestrovské noci desítky výjezdů. Často od zábavní pyrotechniky vzplály stromy a keře, tráva, kontejnery a koše na odpad nebo věci na balkoně. Třeba v Praze bylo tentokrát požárů způsobených zábavní pyrotechnikou 57, tedy o 13 víc než loni. Mluvčí hasičů Martin Kavka to ale nepovažuje za nic výjimečného. "Během pěti let jsou ty silvestry podobné," řekl.

V Karlíku u Prahy hořela fasáda domu, škoda byla vyčíslena na 100.000 korun. U Třeboně si lidé zábavní pyrotechnikou zapálili vlastní seník. V Morkovicích- Slížanech na Kroměřížsku hozená petarda vletěla do pokoje, ale uhasili ji před příjezdem hasičů a obešlo se to bez zranění. V Chotěboři na Havlíčkobrodsku hořela obytná místnost v rodinném domě, majitelka se nadýchala zplodin a záchranáři ji převezli do nemocnice.

Vážná zranění způsobila zábavní pyrotechnika dvěma mužům na Vyškovsku a jednomu v Brně. Vybuchla jim v rukách. Devastující poranění ruky pyrotechnikou operovali v českobudějovické nemocnici. V Mýtu na Rokycansku 19letému mladíkovi explodoval dělbuch blízko u obličeje, skončil v nemocnici stejně jako dva muži, které zranila petarda v obličeji ve Svinišťanech na Náchodsku.

V Pardubickém kraji petardy zranily šest lidí, jeden pacient je s popáleninami na horní polovině těla v pražské vinohradské nemocnici, dva lidé přišli o prsty. Na Vysočině po výbuchu zábavní pyrotechniky jeden člověk přišel o prsty na ruce, další si zranil oko, jiný měl hluboké popáleniny. Dítě v Praze dostalo před půlnocí zásah petardou do tváře. "Tam byly nějaké rozsáhlejší tržně-zhmožděné rány," uvedl mluvčí pražských záchranářů Ondřej Franěk.

K opilým nezletilým vyjížděli záchranáři třeba na Pelhřimovsku nebo v Moravskoslezském kraji. "Mezi nimi byli tři šestnáctiletí mladiství, chlapec a dvě dívky, a jedno dítě ve věku 12 let," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl. V Moravskoslezském kraji ošetřili také ženu po nárazu do zdi při noční jízdě na bobech, muže zraněného při přelézání dvoumetrové zdi a muže s úrazem po úderu paličkou na maso. V pražských Měcholupech spadl muž ze stromu, odkud sundával dron. "Mladá žena v Hradci Králové utrpěla podchlazení, poté co byla údajně shozena do Labe," uvedl mluvčí záchranářů Ivo Novák.