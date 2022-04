Česko udělilo Ukrajincům zasaženým ruskou invazí 289.000 víz

Počty vydaných víz začaly koncem března klesat, nyní stagnují. Podle středečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nyní první krizová fáze migrační vlny přechází do další, kdy budou třeba dlouhodobější řešení.

Nyní se podle vicepremiéra ustálil počet běženců v ČR zhruba na 300.000. Data od mobilních operátorů a počty lidí mířících z Ukrajiny a zpět po železnici podle něj nasvědčují tomu, že příliv nových uprchlíků zpomalil nebo se už zastavil. Česko má podle ministra za sebou fázi, kdy byli uprchlíci odbaveni a rychle ubytováni. Nyní bude třeba uprchlíky rychle stabilizovat, k čemuž mají pomoct zejména jazykové kurzy.

Víza dočasné ochrany, která Ukrajinci v Česku dostávají, jim umožňují pobývat v zemi až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Minulé pondělí dostalo víza zhruba 3700 lidí, v následujících dnech se počet pohyboval těsně pod 3000. Tento týden začínal počet na 3900, v úterý a ve středu se opět snížil na necelé 3000. Složení běženců se příliš nemění. Podle nejnovějších údajů ministerstva tvoří přes 76 procent příchozích ženy. Zhruba 40 procentům uprchlíků pak ještě nebylo 18 let.

Nejvíce lidí zasažených válkou zůstává v Praze. Ve středu jich vnitro v hlavním městě registrovalo přes 68.000.

Zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny vláda odhadla na 54 miliard korun. Kabinet předpokládá, že část peněz získá od Evropské unie. Vláda také ve středu schválila strategické priority pro řešení uprchlické vlny a zřídila funkci národního koordinátora.

Své domovy muselo kvůli válce na Ukrajině, která začala 24. února ruskou invazí, opustit už 11,4 milionu lidí, z toho 4,4 milionu uteklo do zahraničí. V sobotu o tom informovala ruská verze serveru BBC s odvoláním na údaje Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Nejvíce lidí uprchlo z Ukrajiny přes hranice s Polskem (přes 2,6 milionu), více než 670.000 uteklo do Rumunska a přes 405.000 do Moldavska. Mnozí z nich poté směřovali podle UNHCR dále na Západ.