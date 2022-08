Česko vydalo ve čtvrtek 413 dočasných víz, o 70 méně než před týdnem

Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušan (STAN) z minulého týdne ale z dat ze zápisů do škol plyne, že v zemi je méně než 300.000 Ukrajinců. Někteří se totiž vrací zpět na Ukrajinu nebo odchází do jiných zemí.

Dočasná víza umožňují jejich držitelům pobývat v Česku až rok a otevírají jim přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Na zdravotní pojištění mají běženci nárok nejvýše 150 dnů od udělení víza. Stát tak přestává v těchto dnech automaticky platit pojištění uprchlíkům, kteří přišli do Česka v prvních dnech po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Nadále ale bude stát platit pojištění studentům do 26 let, rodičům pečujícím o děti, invalidům či lidem v evidenci úřadu práce. To, že mají na státní pojištění nárok, ale budou muset uprchlíci pojišťovně doložit.

Za ty, kteří si našli práci, hradí odvody zaměstnavatel. Ministerstvo práce a sociálních věcí minulý týden uvedlo, že práci si našlo přes 95.000 ukrajinských uprchlíků.

Cizinecké policii se od počátku války nahlásilo 398.378 lidí, ve čtvrtek jich bylo 2112. Na policii nemusí hlásit pobyt děti mladší 15 let, kterých je mezi běženci podle statistik ministerstva asi třetina.